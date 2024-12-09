منطقة وعظ الإسماعيلية تنظم محاضرات توعوية في إطار مبادرة "مجتمعاتنا أمانة"

نظمت منطقة وعظ الإسماعيلية بالمنطقة المركزية الأزهري التابعة للأزهر الشريف، محاضرات توعوية خلال شهر ديسمبر، وذلك ضمن مبادرة "مجتمعاتنا أمانة"؛ لنشر الوعي المجتمعي وترسيخ عددًا من القيم الأخلاقية الحميدة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

حيث تم تنظيم ندوتين توعويتين، بمجلس مدينتي فايد وأبوصوير وجاري استكمال باقي الندوات على مدار شهر ديسمبر الجاري في عدد من المديريات الخدمية بالمحافظة، الإدارات التعليمية بالإضافة إلى مقار مجلس مدينة التل الكبير، القصاصين، القنطرة غرب، الديوان العام للمحافظة.

وسوف تتناول المحاضرات أهمية "الإيمان والأوطان، المواطنة في الإسلام، الهوية، الحرية، الحضارة المصرية، مكانة المرأة، الوطن وحقوقه، حقوق وواجبات المرأة، أهمية وقيمة العمل، التغيرات المناخية، الشخصية المصرية، وأهمية دور الشباب".

وأكدت منطقة وعظ الإسماعيلية أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الأزهر الشريف لنشر السلام المجتمعي، وتعزيز التكاتف بين أفراد المجتمع لتحقيق الاستقرار والتنمية.