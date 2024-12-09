السفارة الهولندية في مصر تستضيف فعالية لمناهضة العنف ضد النساء

تستضيف السفارة الهولندية في مصر فعالية مميزة بعنوان "من التوعية إلى العمل: فهم ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات"، بمناسبة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات. تنظم الفعالية بالتعاون مع فريق عمل أوروبا، الذي يضم سفارات دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، بالشراكة مع منظمة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي.

تتناول الفعالية أبرز التحديات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات، مع تسليط الضوء على العنف الميسر بالتكنولوجيا وهجمات الأسيد. يُذكر أن العنف ضد النساء والفتيات يُعد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا عالميًا، حيث تُشير التقديرات إلى أن 736 مليون امرأة حول العالم تعرضن لشكل من أشكال العنف مرة واحدة على الأقل في حياتهن. وفي مصر، تظل هذه الظاهرة مشكلة متجذرة تؤثر على ملايين النساء.

تشمل الفعالية جلستين نقاشيتين؛ الأولى بمشاركة ناشطات نسويات للتعمق في تأثيرات العنف الإلكتروني، والثانية تجمع ممثلي الحكومة المصرية ومؤسسة أهل مصر إلى جانب أحد الناجين من هجمات الأسيد، لمناقشة آثار هذه الهجمات واحتياجات الناجين. كما ستُعرض خلال الفعالية فيلم مصري حائز على جوائز بعنوان "سمر... قبل آخر صورة"، إلى جانب عرض فني مبتكر لفرقة "شمندورة" للرقص الشعبي.

تهدف الفعالية إلى تعزيز النقاشات وزيادة الوعي بشأن جهود إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في مصر، مع إبراز الشراكات الدولية والمجتمعية لدعم هذه القضية الملحة.