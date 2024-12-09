الرئيس السيسي يصل إلى مقر البرلمان النرويجي

وصل الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان النرويجي حيث يعقد جلسة مباحثات موسعة مع أعضاء البرلمان

وعقدت اليوم جلسة المباحثات المصرية النرويجية بإسلو لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويوناس جار ستور رئيس وزراء النرويج التوقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي، وذلك على شرف الرئيس تكريما للرئيس السيسي في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولة الرئيس الأوروبية.