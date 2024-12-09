ads
الإثنين 09 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي يصل إلى مقر البرلمان النرويجي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان النرويجي حيث يعقد جلسة مباحثات موسعة مع أعضاء البرلمان

وعقدت اليوم جلسة المباحثات المصرية النرويجية بإسلو لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويوناس جار ستور رئيس وزراء النرويج التوقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي، وذلك على شرف الرئيس تكريما للرئيس السيسي في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولة الرئيس  الأوروبية.

 

الرئيس السيسي السيسي المباحثات المصرية النرويجية