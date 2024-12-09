وزيرة التنمية الإدارية السورية: نأمل في انتقال سلمي للسلطة وعودة الحياة لمسارها الطبيعي

أعربت الدكتورة سلام سفاف، وزيرة التنمية الإدارية السورية، عن أملها في انتقال سلمي للسلطة وعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي، مؤكدة، أنّ بلادها في حقبة تاريخية.

وأضافت «سفاف»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا نجاتي عبر قناة القاهرة الإخبارية: "نحن بدورنا كوزراء ساهمنا في إصدار بيانات بسوريا لعودة العمل المؤسساتي من أجل تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على استمرار واستقرار الحياة بسوريا".

وتابعت وزيرة التنمية الإدارية السورية: "ننفذ جولات ميدانية، ولا أعتقد أن الوضع الإنساني على حافة الهاوية، هناك مبالغة، وذهبت إلى أطراف مدينتي حماة التي تعرضت لحرب غير إنسانية، ولم يكن هناك حالات غير إنسانية أو تعاون بالعنف، ونطمئن المواطنين بأننا لم نصل إلى مرحلة الانهيار، والأمور مستقرة والخدمات تقدم بشكل طبيعي في مدينة حماة، لكن سوريا تحتاج الدعم الدولي الآن والمساعدات وإعادة الأعمار، وعودة النشاط الاقتصادي".