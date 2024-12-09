إصابة ميدو جابر لاعب المصري بشرخ في القدم اليمنى

صرح الدكتور محمود الشحات طبيب فريق النادي المصري، أن الفحوصات الطبية المبدئية والآشعة التشخيصية التي خضع لها ميدو جابر لاعب الفريق الأول للنادي المصري أثبتت إصابة اللاعب بشرخ في المشطية الخامسة للقدم اليمنى وذلك نتيجة التواء في الكاحل بسبب سوء أرضية ملعب دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزبيقية مابوتو والذي أستضاف مباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي والتي اقيمت مساء أمس الاحد وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

وأكد محمود الشحات ، أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية المتقدمة لدى وصوله للقاهرة للتحديد الدقيق لمدى الإصابة وبالتالي تحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب والذي يضمن سرعة عودة اللاعب للتدريبات الجماعية خاصة وأنه يعتبر من العناصر الاساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر.