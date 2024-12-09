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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الموجة الـ24.. استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات
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طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع مركز شرطة الحسينية بإزالة عدد من التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية والتي شملت إزالة لأعمدة خرسانية على مساحة ١٥٠ متر بالوحدة المحلية بالناصرية.

كما تم إزالة سور بالدبش على مساحة ٢٠٠ متر بالوحدة المحلية بالقصاصين شرق فضلاً عن إزالة قواعد عادية على مساحة ١٠٠ متر بالوحدة المحلية بالسماكين غرب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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