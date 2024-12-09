الموجة الـ24.. إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة على إستمرار تكثيف الحملات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 ‏لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية أو الإستيلاء على أملاك الدولة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة أمس الأحد ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24 عن إزالة 28 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة (مباني) على مساحة 1516 متر مربع، ليصبح إجمالي ما تم إزالته خلال يومين منذ إنطلاق الموجة عدد 54 حالة على مساحة 3266 م2 (مباني) و 23 حالة تعدي على مساحة 3 أفدنة (زراعة).

وجدير بالذكر أن الموجة 24 لإزالة التعديات والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماضي، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري.