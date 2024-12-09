يمثل احتلالًا للأرض.. مصر تدين استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، بأشد العبارات استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية والمواقع القيادية المجاورة لها، بما يمثل احتلالًا الأراض سورية، وبعد انتهاكا صارخا لسيادتها ومخالفة صريحة لإتفاق فض الاشتباك العام.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارحية - أن الممارسات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي وتنتهك وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتعد انتهازًا الحالة السيولة والفراغ في سوريا لاحتلال مزيد من الأراضي السورية، لفرض أمر واقع جديد على الأرض بما يخالف القانون الدولي.

وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى الدولية بالاضطلاع بمسئولياتها، واتخاذ موقف حازم من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، بما يضمن سيادتها على كامل أراضيها.