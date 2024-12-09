القاهرة الإخبارية: الثكنات العسكرية فارغة ولم يعد لدى سوريا وسائل دفاع جوي تتصدى للطائرات الإسرائيلية

قال خليل هملو مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من العاصمة السورية دمشق، إنّ جنوب وغرب العاصمة يشهدان انفجارات العاصمة دمشق، حيث تحلق طائرات حربية في الجو، وغالبا، هذا القصف إسرائيل، فلم يعد هناك دفاع جوي أو قوات تتصدى لأي عملية قصف تقوم بها الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأضاف "هملو"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الثكنات العسكرية فارغة ولم يعد لدى سوريا وسائل دفاع جوي تتصدى للطائرات الإسرائيلية، أو حتى الصواريخ الإسرائيلية.

وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من العاصمة السورية دمشق: "منذ أول أمس، أخليت المقرات وتوجه الضباط والقادة إلى منازلهم، ولم يعد هناك أي وجود للجيش السوري في مقراته، وهذا الأمر ما كان يحذر منه الجميع".

وواصل: "حسب الأصوات التي نسمعها، وهي بعيدة عن أماكن تواجدنا، فإن الطيران الإسرائيلي يستهدف مستودعات أسلحة أو صواريخ، فالانفجارات متلاحقة، وعادة يستهدف القصف نقطة ونسمع الصوت مرة أو مرتين أو 3 مرات، ولكن تُسمع انفجارات متتالية وعنيفة على مدار 20 دقيقة متتالية".

