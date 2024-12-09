بنك مصر يدعم الشمول المالي ويحتفل بـ"اليوم العالمي لذوي الهمم" بعروض ومزايا خاصة

أعلن بنك مصر، تقديم مجموعة من المزايا والعروض المجانية بمناسبة "اليوم العالمي لذوي الهمم"، تحت رعاية البنك المركزي المصري.

ويأتي ذلك في إطار دعمه لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وتأتي هذه المبادرة إيمانًا من البنك بأهمية تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك الحسابات الجارية والتوفير، خدمات الدفع والتحويل، التأمين، والتمويل، وذلك لتلبية احتياجاتهم المتنوعة.

وتستمر العروض المجانية طوال فترة الفعالية من 1 إلى 15 ديسمبر 2024، وتشمل تقديم حسابات توفير وحسابات جارية للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات.

كما يمكن للعملاء الحصول على بطاقة "ميزة" المدفوعة مسبقًا معفاة من مصاريف الإصدار، إضافة إلى حسابات النشاط الاقتصادي مثل "حساب جاري المنجز" و"حساب توفير المنجز" مع الإعفاء من المصاريف الخاصة بفتح الحسابات.

ومن خلال محفظة بنك مصر الإلكترونية "BM Wallet"، يحصل العملاء على استرداد بنسبة 20% من الحركة المالية الأولى.

وفي إطار دعم الشباب، يقدم البنك عروضاً خاصة تشمل إصدار بطاقة "TEENS" للعملاء تحت 16 عاماً، وبطاقة "BM" مجانًا للعملاء من 16 إلى 21 عاماً.

كما يتم فتح الحسابات مجانًا للعملاء من سن 21 إلى 35 عاماً، مع إصدار بطاقة "GO card" مجانًا. كما يتيح البنك إصدار بطاقات ائتمانية بدون مصاريف عند الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة.

وبمناسبة "اليوم العالمي لذوي الهمم"، أطلق بنك مصر برنامج "الممكن" لتيسير حصول هذه الفئة على الخدمات المصرفية.

يشمل البرنامج حسابات توفير "الممكن" ذات العائد المميز، إضافة إلى إصدار بطاقة خصم فوري مجانية واستخدامها في المعاملات البنكية عبر آلات الصراف الآلي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

كما قام البنك بتجهيز نحو 248 فرعاً لاستقبال العملاء من ذوي الهمم، مع توفير منحدرات وكراسي كهربائية متحركة لتسهيل الوصول. ولتلبية احتياجات العملاء من ذوي الصعوبات الحركية والبصرية، يواصل بنك مصر توسيع شبكة آلات الصراف الآلي المجهزة لتصل إلى نحو 200 آلة مخصصة لذوي الصعوبات الحركية و1527 آلة لذوي الصعوبات البصرية.

وفي خطوة إضافية لدعم ذوي الهمم، يتم تدرييب فرق خدمة العملاء على استخدام لغة الإشارة لتقديم خدمات مصرفية ميسرة للأشخاص ذوي الصعوبات السمعية.

كما يوفر البنك شرحًا صوتيًا للمنتجات المصرفية لذوي الصعوبات البصرية، وذلك لتسهيل إجراء المعاملات بكل يسر.

يواصل بنك مصر تعزيز تجربته المصرفية الشاملة لجميع العملاء، بما يتوافق مع رؤية الدولة لدمج ذوي الهمم في المجتمع، وتحقيق الشمول المالي، وتمكينهم من الحصول على مستوى حياة أفضل من خلال خدمات مصرفية مبتكرة وملائمة.