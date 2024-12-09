زاهي حواس يلقي محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في براغ ويوقع كتابه

ألقي عالم الآثار الدكتور زاهي حواس محاضرة عن الإكتشافات الأثرية الأخيرة بمدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك، على هامش معرض المستنسخات الأثرية للملك توت عنخ آمون بالعاصمة براغ.

وقال «حواس» إننا نبحث الآن عن هرم الملك «حوني» في سقارة وأن البعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة، كما نبحث أيضا عن مقبرة ومومياء الملكة «نفرتيتي» والملكة «عنخ إس آن آمون» ونقوم بترميم مقبرة الملك رمسيس الثاني في الأقصر.

وأوضح "حواس" تفاصيل الإكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك "تتي" وجبانة جسر المدير، كما عثرت البعثة على مقبرة "خنوم جد إف" كاهن المجموعة الهرمية للملك ونيس، ومقبرة "مرى" مساعد القصر العظيم وكاتم أسرار الملك، ومقبرة "مسي" كاهن المجموعة الهرمية للملك بيبى الأول، بالإضافة الي العثور علي مومياء لرجل مغطاة برقائق الذهب، وتعتبر هذه أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يعثر عليها حتى الآن.

وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، وأستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

ورد "حواس" علي محاولات تزييف التاريخ المصري والنيل من الحضارة المصرية القديمة.

وفي نهاية المحاضرة ووقع حواس كتابه عن Discovering Tutankhamun from Howard Carter to DNA

ودعا حواس الحضور لزيارة مصر مؤكداً انها بلد الأمن والأمان.

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