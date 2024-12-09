رئيسا أشمون والسادات يشهدان اصطفاف المعدات والآليات الهندسية

شهد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية اليوم الإثنين، وبرفقته صفوت معوض رئيس مركز ومدينة السادات، عرض اصطفاف ميدانى لكافة المعدات والسيارات والآليات الهندسية علي مستوي مركز ومدينة أشمون والسادات وذلك للوقوف على مدي جاهزية المعدات والسيارات ومدي صلاحيتها لمواجهة أي حالات الطوارئ والأزمات، والوقوف على حجم الإحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازم لها ،والذي تم تجهيزة والترتيب له بمقر مدينة أشمون .

وشارك في الإصطفاف طارق سعد جمعه ،و سعيد أبو السعود نائبي رئيس مركز مدينة أشمون ،وأعضاء الإدارة الفنية بالمحافظة وأطقم الفنيين بالإدارة ،و رؤساء الوحدات المحلية القروية ،ومدير الحمله الميكانيكية ، وأحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات ، و عماد عمر مدير إدارة الأزمات بمجلس مدينة أشمون .

من جانبة، أكد النمر علي أهمية هذا الاصطفاف إستعداداً لتنفيذ تلك التدريبات على أرض الواقع لبيان مدى إستعداد كافة الجهات المعنية لمواجهة الأزمات حال حدوثها ،وأهمية إتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ والأزمات في أي وقت وسرعة التعامل مع الموقف.

ويأتى هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارىء.