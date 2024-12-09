السجن 6 سنوات لطالب شرع في قتل عتال وبائع خضراوات ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة طالب شرع في قتل شاب لدفاعه عن عجوز ببورسعيد بالسجن 6 سنوات.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 يناير عام 2024، والمتهم فيها الطالب "م.أ.م" بالشروع في قتل المجني عليهما محمد محمود صديق، ويعمل عتال، وصديق محمود صديق، ويعمل بائع خضار، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتل الأول، بأن وضع مخططا لقتله، وتحين ميقاتا متخذا من الظلام ساترا له، معدا سلاحا ناريا، وقصد في عميه إلى الزمان والمكان الذي ايقن تواجده فيه، وما ان ظفر به حتى أشهر سلاحا مطلقا لجام فتكه، فتصارعا حشاره ليقتنص حياته، فوضع المجني عليه الثاني نفسه امامها درعا لشقيقه فاستقرت به، قاصدا قتل المجني عليه الأول محدثا بالمجني عليه الثاني الإصابات التي كادت أن تودي بحياته، الا أنه قد خاب إثر جريمته للحيده عن الهدف بشان المجني عليه الأول ولتدارك الثاني بالعلاج.

وشهد صديق محمود صديق بأنه على إثر مشادة فيما بين المتهم وشقيقه باليوم السابق على الواقعة، حيث حث الأخير المتهم على عدم التعرض الى أحد الأشخاص الطاعنين في السن في الطريق العام، فاثيرت حفيظه المتهم، وابا تدخل الشقيق، فتوعده بالايذاء، وبيوم الواقعة وحال قبوعه رفقة الشاهد الثاني بمحل عمل الأخير والذي اعتادا التواجد فيه بذات الزمان والمكان، باغتهم المتهم مشهرا سلاحا ناريا فرد خرطوش، ومسددا للشاهد الثاني فألقى بنفسه امام سلاحه للحيلولة دون تسديد حشاره إلى الشاهد الثاني، فانطلق حشار العيار الناري وأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وأعزى قصد المتهم التصميم المسبق على ازهاق روح الشاهد الثاني، وثبت بتقرير الطب الشرعي ان المجني عليه تعرض لاصابه ناريه رشيه حدثت من عيار ناري معمر بمقذوفات رشيه اطلقت عليه من مسافة تقدر بأقل من 3 امتار.