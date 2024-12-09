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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

غدا.. انتخاب أول رئيس لرابطة المراجعين بنقابة الصحفيين

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تعقد رابطة المحررين المراجعين بنقابة الصحفيين، غدا الثلاثاء، أول جمعية عمومية لها عقب تأسيسها، وتضم المحررين من مراجعى اللغة العربية بالصحف المصرية الورقية والإلكترونية المقيدين بالنقابة.

 ويقوم أعضاء الجمعية العمومية بتسجيل الحضور وفى حالة اكتمال النصاب يتم إجراء انتخاب رئيس الرابطة وأربعة أعضاء للمكتب التنفيذى، وفى حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل لمدة 15 يوما.

ويترشح على منصب رئيس الرابطة من أبناء "أخبار اليوم" الزميل د. محمد فاروق الشوبكى وإبراهيم الأزهرى من "الأهرام"، وللمكتب التنفيذي الزميل أحمد الله إبراهيم من أخبار اليوم وأشرف الشاذلى "المصور" وسعد الشطانوفى "المصريون" وعادل حسن ومحمد سيد عمر "الجمهورية" ومحمد حجازى "الأهرام" ومحمد يحيى "روزاليوسف" ومحمود رضوان "الشروق".

رابطة المحررين المراجعين بنقابة الصحفيين تعقد اليوم أول جمعية عمومية لها عقب تأسيسها وتضم المحررين من مراجعى اللغة العربية بالصحف المصرية الورقية والإلكترونية المقيدين بالنقابة حيث يقوم