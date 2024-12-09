وزير خارجية تركيا: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا إلا من خلال "سوريا موحدة"

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا إلا من خلال "سوريا موحدة".



وأكد فيدان - حسبما نقلت قناة "إيه نيوز" التركية في نسختها الإنجليزية اليوم الإثنين - أن تركيا ملتزمة بدعم هذه العملية من خلال الحوار المستمر والتنسيق مع الجهات الإقليمية الفاعلة، كما دعا إلى تشكيل حكومة مصالحة وطنية شاملة.

كما أعرب عن توقعه بأن تقدم الجهات الدولية الفاعلة وخاصة الأمم المتحدة العون اللازم للشعب السوري وأن تدعم تشكيل حكومة شاملة.

وأوضح فيدان أن تركيا أكدت منذ البداية أن التوصل إلى حل دائم وتحقيق السلام والاستقرار في سوريا لا يمكن أن يتم إلا من خلال المصالحة الوطنية.

وأشار إلى أن الوقت قد حان للتركيز على مستقبل سوريا حيث أنه في هذه المرحلة تشهد البلاد حقبة جديدة ويأمل الجميع في أن تعيش الفترة القادمة المجموعات العرقية والدينية المختلفة في سوريا معا في سلام في ظل حكم شامل.

وأعرب عن أمله في أن تتمتع سوريا الجديدة بعلاقات جيدة مع دول الجوار وتساهم في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا على استعداد تركيا لتقديم الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف عن طريق الحفاظ على الحوار والتنسيق المطلوب مع كافة الأطراف وخاصة الجهات الإقليمية الفاعلة.