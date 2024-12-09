بالفيديو.. البيت الأبيض يعرب عن سعادته بالتغيرات الجارية في سوريا

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من نيويورك، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن سعادته بالتغيرات الجارية في سوريا، في حين أكد الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن "هذه الحرب ليست حربنا، ولا ينبغي لنا التدخل في سوريا".



وأضاف نور الدين، خلال تغطية خاصة عبر القناة، أن بايدن دعا المجتمع الدولي للعمل مع الحلفاء في منطقة الشرق الأوسط من أجل بناء "سوريا جديدة". وأشار إلى جلسة هامة عقدت داخل الأمم المتحدة، تلت تصريحات أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي رحب بخروج بشار الأسد من السلطة في سوريا. وقال جوتيريش: "مستقبل السوريين يجب أن يكون بيدهم، دون تدخل خارجي".

وتابع نور الدين، موضحًا أن جوتيريش أكد أن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، مستعد لدعم سوريا في مرحلتها الجديدة.

كما أشار إلى تصريحات بيدرسون، الذي وصف الوضع في سوريا بأنه يتغير بشكل مستمر، وطالب بعقد محادثات في جنيف لتنفيذ القرار الأممي رقم 2254.