وكيل صحة سوهاج يترأس لجنة الموارد البشرية لفحص طلبات العاملين

ترأس اليوم الأثنين الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور الدكتور ايمن مكرم وكيل المديرية وأعضاء اللجنة، وذلك لفحص ومناقشة الطلبات المقدمة من العاملين .

وأوضح دويدار أن اللجنة فحصت أكثر من 230 طلب قدم لها مؤكداً إلي ان هناك مجموعة من القواعد الأساسية تتخذها اللجنة وتطبقها وفق اللوائح المنظمة للعمل .

لافتاً إلى توجيهات معالي اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بمراعاة الظروف الإجتماعية و اتباع سياسة تقليل الاغتراب قدر المستطاع ووفق القواعد المنظمة للعمل فيما لا يؤثر علي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

كما شدد وكيل وزارة الصحة علي انعقاد اللجنة بصورة منتظمة وقبول و مراجعة كل ما يرد اليها من طلبات وفحصها بعناية واتخاذ ما يلزم تجاهها، مؤكداً علي ان بيئة العمل الصحية تؤثر إيجاباً على الأداء و الخدمة المقدمة للمواطنين.

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