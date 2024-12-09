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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة سوهاج يترأس لجنة الموارد البشرية لفحص طلبات العاملين

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
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ترأس اليوم الأثنين الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور الدكتور ايمن مكرم وكيل المديرية وأعضاء اللجنة، وذلك لفحص ومناقشة الطلبات المقدمة من العاملين .

وأوضح دويدار أن اللجنة فحصت أكثر من 230 طلب قدم لها مؤكداً إلي ان هناك مجموعة من القواعد الأساسية تتخذها اللجنة وتطبقها وفق اللوائح المنظمة للعمل . 
لافتاً إلى توجيهات معالي اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بمراعاة الظروف الإجتماعية و اتباع سياسة تقليل الاغتراب قدر المستطاع ووفق القواعد المنظمة للعمل فيما لا يؤثر علي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. 
كما شدد وكيل وزارة الصحة علي انعقاد اللجنة بصورة منتظمة وقبول و مراجعة كل ما يرد اليها من طلبات وفحصها بعناية واتخاذ ما يلزم تجاهها، مؤكداً علي ان بيئة العمل الصحية تؤثر إيجاباً على الأداء و الخدمة المقدمة للمواطنين.

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