استهداف مركز للبحوث العلمية بدمشق.. فيديو

قال خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، إنه جرى استهداف مركز البحوث العلمية في شمال العاصمة دمشق، مشيرا إلى تواصل القصف منذ صباح اليوم، والانفجارات المتكررة في دمشق ربما تكون بسبب استهداف إسرائيل لمستودعات الأسلحة.

وأضاف «هملو»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل محافظة القنيطرة المدمرة في الجولان السوري المحتل وسيطر عليها، فضلا عن الوصول إلى أطراف مدينة البعث والمركز الإدراي لمحافظة القنيطرة إلى جانب 7 بلدات وقرى على طول الشريط المحتل في مناطق جنوب.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، إلى وجود إزدحامات في المناطق التي تضم الأسواق نظرا لغياب المواد الأساسية على مدار اليومين الماضيين، موضحا أن الجميع يتمنى سير الأمور بشكل طبيعي خلال الأيام القليلة القادمة خاصة بعدما خرجت تصريحات بالأمس من قبل قادة الفصائل والوزراء بشأن الحفاظ على المؤسسات الخدمية ومؤسسات الدولة فضلا عن دعوة الجميع للعودة إلى أعمالهم.