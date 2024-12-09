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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 من جنوده جنوب لبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مقتل 4 من جنوده في معارك في جنوب لبنان.

وأكد بيان جيش الاحتلال، أن مقتل الجنود الأربعة نتج عن انفجار نفق مفخخ مليئ بالأسلحة في إحدى قرى جنوب لبنان.

وجاءت أسماء القتلى على النحو التالي: 
الرائد (احتياط) يفغيني زينرشين ، 43 عاماً وهو يعمل كقائد سرية في فوج حيرام 9263.
النقيب (احتياط) ساجي يعقوب روبنشتاين ، 31 عامًا، ويعمل كقائد فصيلة في كتيبة حيرام 9263.
الرائد (احتياط) بنيامين ديستاو نيجوسا، 28 عاماً، ويعمل كمقاتل في فوج حيرام 9263.
والعقيد (احتياط) إيرز بن أفرايم ، 25 عاماً. وهو مقاتل في فوج حيرام 9263، لواء 226.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة اللبنانية وقوع غارات إسرائيلية على عدة قرى في الجنوب اللبناني، ما أسفر عن استشهاد عدد كبير من المدنيين.

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