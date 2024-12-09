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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس "الشيوخ": قانون التصرف في أملاك الدولة يحتاج جهدا كبيرا للتنفيذ

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ
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قال المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، إن هناك تخوف حقيقى أن تقنين أملاك الدولة سيلقى على عاتق المحافظات والمحافظين.

وأكد “عبدالرازق” خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة قانون تقنين أراضي أملاك الدولة، أن ذلك الأمر يحتاج لجهد كبير لأن الامر ليس نصوص وحدها، ولكن لابد من التنفيذ الجاد من خلال اللائحة، واليد القوية فى التنفيذ حتى لا نعود مرة اخرى للخلف".

وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وزيرة التنمية المحلية، الرد على بعض التساؤلات التى أثيرت في الجلسة العامة أمس الاحد، أثناء مناقشة مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد و إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، قائلا:" العديد من مداخلات النواب فى الجلسة العامة امس، كانت تشير إلى أن هناك تخوف من ان الأمر سيلقى على عاتق المحافظات والمحافظين بشأن تطبيق القانون". 

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