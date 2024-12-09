إصابة 22 شخصا في انقلاب سيارة نقل بمركز الفرافرة بالوادي الجديد

أصيب 22 شخصا، في حادث مروري، منذ قليل، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " عين دلة – الفرافرة " بمنطقة الكيلو 15 بالطريق أسفر عن إصابة كل من حورية حمدي عبد المنعم، 19 عاما، حمدي عبد المنعم السيد، 42 عاما، هناء عبد العزيز عبد الحليم، 45 عاما، كامل الباز رمضان، 45 عاما، حورية إبراهيم أحمد، 24 عاما، أحمد إبراهيم أحمد، 12 عاما، نيجار حمدي عبد المنعم السيد، 18 عاما، رضا ناصف خلف، 17 عاما، حنين عبد المنعم السيد، 18 عاما، محمد محسن مصباح، 18 عاما، محمد علي عبد الحميد، 21 عاما، أحمد إبراهيم سعيد، 25 عاما، عمرو سعد عبد القادر، 18 عاما، يوسف مصطفى محمد، 14عاما، محمد علاء محمد، 24 عاما، صالح عبد الهادي عبد الحميد، 22 عاما، رضا عبد الهادي عبد الحميد،27 عاما، رضا ناصر رمضان، 17 عاما، محمد عادل الباز، 19 عاما، طارق الدسوقي عامر إبراهيم، 22 عاما، جمال عبد المنعم السيد، 50 عاما، إسلام محمد الخلعي، 20 عاما وجمعيهم مقيمون بمركز الفرافرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تقرر تحويل بعض الحالات المصابة لمستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى جامعة الازهر بأسيوط.

تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتقلت معدات وحدة المرور والوحدة المحلية لمركز الفرافرة لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.