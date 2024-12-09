محمد عز العرب: إسرائيل تستغل التطورات المتسارعة في سوريا لتعزيز نفوذها العسكري

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستغل التطورات المتسارعة في الساحة السورية بما يصب في مصلحتها ويعزز نفوذها العسكري في الإقليم بشكل عام.

وأوضح أن إسرائيل ترى في هذه التطورات فرصة لتحييد أي مخاطر قد تنشأ من الجبهة السورية.

وأضاف «عز العرب»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تستغل هذه الفرصة لتحييد المخاطر المحتملة من الجبهة السورية، سواء من خلال إضعاف نفوذ إيران التي كانت تتمتع بتأثير كبير خلال فترة حكم بشار الأسد، أو من خلال تقليص نفوذ حزب الله بعد التصعيد معه على الجبهة اللبنانية في الأشهر الـ14 الماضية.



وتابع: "إسرائيل تواصل استهداف المواقع العسكرية في سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد، كما تعمل على استهداف العديد من المناطق السورية بهدف منع تكرار ما حدث لإسرائيل في 7 أكتوبر من قطاع غزة أو الضفة الغربية."