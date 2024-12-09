مربوطة اليدين.. تحقيقات موسعة في العصور على جثة فتاة داخل جوال بالبساتين

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسوعه في واقعة العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاه في الشارع في ظروف غامضة.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها،. فحص بلاغات التغيب للوصول إلى ذويها، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من كافة الإجراءات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن أحد جامعى القمامه عثر علي شوال أثناء عمله بالقرب من أحد المساجد، بمنطقة بئر ام سلطان، وعندما قام بفتحه واستكشافه، عثر داخله علي جثة فتاة ضئيلة الحجم مقتوله ومربوطة اليدين، فاخطر الأهالى ، الذين قامو بإخطار ىحال المباحث.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعه، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

وبدأت الواقعه، بتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة في الشارع، بالانتقال والفحص، تبين صحة الواقعة، وتم إخطار النيابة ورجال البحث الجنائى، ثم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة، إلى مشرحة زينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه.

