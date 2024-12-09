"النعماني" يصدر قرارًا بتكليف الدكتور أحمد كمال مديرًا لمستشفيات سوهاج الجامعية

أصدر الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج قراراً بتكليف الدكتور أحمد كمال عبدالحميد مديراً تنفيذياً لمستشفيات سوهاج الجامعية، و تكليف الدكتور عمرو مصطفى الشريف نائباً للمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية لشئون الخدمات الطبية، والدكتور خالد عبدالعال استاذ جراحة القلب والصدر وكيلاً لكلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال النعماني ان القرارات الجديدة تأتي في إطار خطة التطوير الشامل التي تتبعها الجامعة، في نظم الأداء بالمستشفيات الجامعية، وتحسين مستوياته، لتقديم أفضل الخدمات اللائقة لجميع المرضى، والمساهمة في تنفيذ رؤية قيادة الدولة المصرية واستراتيجية وزارة التعليم العالي بقيام المستشفيات الجامعية بدورها في إحداث النهضة والحفاظ على صحة المواطن.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ان المستشفيات شهدت تطوير غير مسبوق في

مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي خلال الفترة الماضية، مضيفاً ان الدكتور حسان النعماني قد وجه بضرورة مواصلة بذل مزيد من الجهد و زيادة القدرة الاستيعابية لتقديم الخدمات المجانية لأهالي محافظات الصعيد بوجه عام، مهنئاً القيادات الجديدة.