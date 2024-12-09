وفاة الفنان سعيد المغربي أحد أبطال مسلسل "البيت بيتي 2"

رحل عن عالمنا الفنان سعيد المغربي، بعد صراع طويل مع المرض، وأعلن خبر الوفاة الفنان حازم فؤاد عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”.

حازم فؤاد يعلن خبر وفاة سعيد المغربي

كتب حازم فؤاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “البقاء لله الراجل الطيب المحترم المجتهد المكافح رمز من رموز الكفاح والاخلاق والطيبة أبو الغلابة يا مغربي، فجأة كده بدون اي مقدمات تمشي وتسيبنا، دنيا متسواش حاجة، مع السلامة ياصحبي ياعم الرجالة ياطيب يامحترم ياغلبان ياشيقيان يا أبوقلب طيب. .كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.. البقاء لله نسالكم الدعاء".

أبرز أعمال سعيد المغربي

قدم الفنان سعيد المغربي العديد من الأعمال الفنية العالقة في أذهان الجمهور، أبرزها فيلم "سمير وشهير وبهير"، وبرنامج "البلاتوه" وفيلم "العميل صفر"، مسلسل "البيت بيتي 2" وقدم شخصية عم عرفة.