مهرجان فنون الأداء يعلن أعضاء لجنة تحكيم دورته الرابعة

يعلن مهرجان فنون الأداء عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض الأدائية خلال دورته الرابعة، والتي ستنطلق خلال الفترة من 15 إلى 20 ديسمبر، في دورة تحمل اسم الفنان والمخرج الراحل صلاح السقا .

وتتكون لجنة تحكيم هذه الدورة من فنانين وأساتذة مسرح ومخرجين هم: الدكتور الفنان أيمن الشيوي، والدكتور محمود صبري، ومصمم الديكور المسرحي حازم شبل، والمخرج اسلام إمام، والمخرج أحمد حسن.

مهرجان فنون الأداء في دورته الرابعة يرأسه شرفيا المخرج أحمد البوهي، ويقام تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وبإشراف من الأستاذة الدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفني، ومدير المهرجان حسن علي، ومنسق عام المهرجان عمرو محروس، ورئيس الاتحاد أحمد علي.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت في بيان سابق عن الورش في دورته الرابعة التي يقدمها خبراء في المسرح وفنونه الأدائية وهم: الفنان محمد سراج الذي يقدم ورشة في التمثيل، الفنان محمد السوري ويقدم ورشة تحليل نصوص، ويقدم ورشة اللهجات المصرية الدكتور إبراهيم حنفي، أما ورشة تصميم الاستعراضات فيقدمها الدكتور محمود صلاح، أما ورشة تدريب تحريك العرائس فيقدمها الفنان أحمد نعيم، بالإضافة لورشة في الإخراج ويقدمها د.محمد الشافعي، ولكنها قاصرة علي المخرجين الخمس الذين يقدموا عروضهم في المهرجان .