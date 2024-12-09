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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الأونروا": مليون نازح في قطاع غزة معرضون للموت نتيجة الشتاء واستمرار حرب الإبادة

النازحون في غزة
النازحون في غزة
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قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن "مليون نازح في غزة معرضون لخطر الموت نتيجة برد الشتاء، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية".


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن بيان "الأونروا"، اليوم/الاثنين/، أن هذا يأتي في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، وكان آخرها استهداف مستشفيات "العودة والإندونيسي" و"كمال عدوان" كما نفذت قوات الاحتلال سلسلة من عمليات تفجير ضخمة في المناطق الشمالية والغربية شمال القطاع، إلى جانب نسف مربعات سكنية واستهداف مناطق مأهولة ومحيطة بمراكز الإيواء.

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