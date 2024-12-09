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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الفرنسي: باريس ستدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وسترسل مبعوثا خاصا إلى دمشق

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم /الاثنين/ إن فرنسا ستدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وسترسل قريبا مبعوثا خاصا إلى دمشق. 


وقال بارو، في تصريحات صباح اليوم /الاثنين/، "إنه يجب إعادة سوريا إلى السوريين"، مضيفا أن فرنسا تؤيد "انتقالا منظما وسلميا"، كما تؤيد عملية انتقالية "تمثل فيها جميع الأقليات".
وأشار إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا اليوم الاثنين بناء على طلب روسيا.
وتدعو فرنسا، في بيان للخارجية نُشر أمس الأحد، إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. كما تدعو إلى انتقال سياسي سلمي يحترم تنوع الشعب السوري، ويحمي المدنيين وجميع الأقليات، وفقا للقانون الدولي.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو فرنسا سوريا سقوط نظام بشار الأسد