قومى المرأة بأسوان ينظم ندوة توعوية حول مهارات بناء الإنسان فى العصر الرقمى

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ المزيد من الأنشطة والبرامج المتنوعة لإنجاح فعاليات المبادرة الوطنية " بداية جديدة لبناء الإنسان " والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة وخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والإبتكار فى كافة المجالات وبما يساهم فى زيادة فرصهم فى تحقيق النجاح الشخصى والمهنى ، ودعم الآخرين ، مع تعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنفيذ ندوة توعوية بعنوان " مهارات بناء الإنسان فى العصر الرقمى " شارك فيها عدد 25 من القيادات النسائية الشابة بمدينة أسوان .

مشيرة إلى أن الندوة تناولت أساليب تعزيز مهارات القيادة والوعي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وبما يحقق أقصى إستفادة ممكنة لرفع الوعى وبناء قدرات المرأة المصرية لمواكبة تحديات العصر الرقمي وتعزيز دورها القيادى فى المجتمع .