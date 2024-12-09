"وجودك يسعدنا".. "تعليم بني سويف" ينظم معسكر اليوم الكامل لطلاب التربية الخاصة

نظمت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والاتحاد الشبابي لدعم مصر معسكر اليوم الكامل لطلاب التربية الخاصة بنادي بني سويف الرياضي، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

وحرصت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على مشاركة الطلاب ذوي الهمم في هذا اليوم تحت شعار "وجودك يسعدنا"، معربة عن سعادتها البالغة بتواجدها وسط أبنائها وبناتها من طلاب مدارس التربية الخاصة.

وأشارت إلى أن الدولة تولي أبناءها من ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا ، وتسعى جاهدة لتقديم كل ما يلزم لتيسير حياتهم ودمجهم الكامل في المجتمع والذي يأتي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع حقوق ذوي الهمم على رأس أولويات الدولة المصرية، وأضاف أن هذا اليوم تم بالتنسيق مع العديد من الجهات الداعمة في إطار تفعيل دور المشاركة المجتمعية بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030

موجهة الشكر والتقدير لمديرية الشباب والرياضة والاتحاد الشبابي لدعم مصر وجميع الجهات المشاركة في تنظيم اليوم الكامل لطلاب التربية الخاصة.

وجاء ذلك بحضور عادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية والمهندس فتحي شومان رئيس الإتحاد الشبابي لدعم مصر والدكتورة رشا بكري عبده رئيس لجنة ذوي الهمم بالاتحاد الشبابي ببني سويف

والأستاذ حجاج عطيه موجه أول المديرية والأستاذة أمل عبد المنعم مدير مكاتب الخدمة.

وأشار عادل جابر موجه عام التربية الاجتماعية بأن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل دور المشاركة المجتمعية في خدمة العملية وبناء على تعليمات الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية بالعمل على تقديم كافة الخدمات للطلاب ذوي الهمم.

وتضمن معسكر اليوم الكامل والذي تم تنفيذه بنادي بني سويف الرياضي العديد من الفقرات الفنية والرياضية والألعاب الترفيهية وتكريم المتميزين.