محافظ أسوان: تكثيف وتكاتف الجهود لتحقيق أعلى معدلات إنجاز بملف التقنين

التقى الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية باللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لإستعراض نسب ومعدلات الإنجاز فيما يتعلق بملف التقنين وإسترداد أراضى الدولة، والتى وصلت إلى 88 %، وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه يتم خلال المرحلة الحالية تكثيف الجهود من خلال تكاتف كافة الجهات المعنية لتحقيق نسب نجاح أعلى ومتقدمة لنهو إجراءات التقنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وجاء ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإسراع بمعدلات نهو ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة، ووفقًا لمتابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لهذا الملف الحيوى والهام .

ضرروة إستثمار هذه الفرصة للإنتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية

وناشد أصحاب الطلبات بضرروة إستثمار هذه الفرصة للإنتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن، وعدم التباطؤ فى تنفيذ ذلك من أجل الإستفادة بالتيسيرات المتنوعة التى يتم تقديمها لهم ، وعدم القيام بسحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد، وإدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة.