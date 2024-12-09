رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة مناقشة رسالة ماجستير بكلية الطب

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية لجنة مناقشة رسالة ماجستير بكلية الطب ناقشت العلاقة بين نسبة 3-CA15 فى الدم والمؤشرات الإكلينيكية والبالولوجية في مريض سرطان الثدى، والمقدمة من الطبيب أحمد عاطف محمد الغزاوي .

وأكد الدكتور أحمد القاصد علي أهمية هذا البحث في الكشف المبكر عن أورام الثدي ومتابعة تطور المرض، وأوضح أن CA 15.3 هو جزيء بيولوجي تفرزه خلايا الثدي عادة. وعند مرضى سرطان الثدي، تفرز الخلايا الخبيثة كمية أكبر ويمكن أن تدخل إلى مجرى الدم. ويتم إفراز الجزيء بشكل أقل في ورم الثدي الموضعي، وفي المراحل المتقدمة من المرض، يكون الاختبار مفيدًا للغاية للتحقق من التشخيص .

ضمت لجنة الإشراف والمناقشة الدكتور أحمد فرج القاصد أستاذ جراحة الأورام ورئيس جامعة المنوفية، والدكتور سليمان الشخص أستاذ الجراحة العامة وجراحة الأورام، والدكتور محمد صبري عمار أستاذ الجراحة العامة وجراحة الأورام، والدكتور حسام غازي البنا أستاذ الجراحة العامة وجراحة الأورام بكلية طب المنصورة، والدكتورة فاطمة إبراهيم يوسف مدرس الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفية.