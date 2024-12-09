قرار جمهوري بإنشاء جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا في الشرقية

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة تحت اسم "جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا"، والتي سيكون مقرها الكيلو 21 على طريق القاهرة/بلبيس الصحراوي بمحافظة الشرقية.

وتتكون الجامعة من عدة كليات هي: كلية الهندسة والتكنولوجيا، كلية الصيدلة، كلية الإدارة وريادة الأعمال، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. كما يمكن للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأكد الوزير أنه لا يجوز للجامعة بدء ممارسة نشاطها الأكاديمي في هذه الكليات إلا بعد استكمال المقومات البشرية والمادية اللازمة، وثبوت صلاحية الجامعة لضمان جودة العملية التعليمية والبحث العلمي.