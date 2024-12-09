طب بيطري المصرية الصينية تطلق حملة لإنقاذ حيوانات الشوارع

أطلق طلاب كلية الطب البيطري بالجامعة المصرية الصينية، حملة " احميهم" بهدف إنقاذ حيوانات الشوارع، حيث تضمن المبادرة الكشف الدوري علي بعض الحيوانات، وإطلاق حملة توعية للتعامل الأمثل معها.

وقالت الدكتورة رشا الخولي؛ رئيس الجامعة المصرية الصينية - في بيان صحفي صادر اليوم - إن من أهم الاخلاقيات التي تسعى كلية الطب البيطري غرسها في نفوس طلابها المفهوم الحقيقي للرحمة والرفق بالحيوانات التي تَعجز عن الدفاع عن نفسها ومواجهة الممارسات السيئة التى تتعرض لها حيوانات الشوارع والتى تؤدي إلى نفوقهم في كثير من الأحيان.

وًأضافت الخولي؛ اننا نسعى في كلية الطب البيطري إلى تدريب الطلاب بشكل عملي وتسليحهم بأحدث الفنون العلاجية، وتدريبيهم ميدانيا بجانب غرس الثقافة الإنسانية لديهم، لافتة إلى أن كلية الطب البيطري بالجامعة المصرية الصينية تعد أول كلية تُدرس مقررات الطب البيطري الصيني، والعلاج بالأعشاب والإبر الصينية للطلاب على أيدي كبار الخبراء الصينيين، وتتيح للطالب التدريب في أكبر مصانع الأدوية البيطرية في مصر والشرق الأوسط.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فوزي الشايب، عميد كلية الطب البيطري بالجامعة المصرية الصينية، أن طلاب الكلية بالتعاون مع إدارة الكلية وأعضاد هيئة التدريس أطلقوا مبادرة " احميهم" والتي تهدف لإنقاذ حيوانات الشوارع، ونشر التوعية للتعامل الصحيح مع الحيوانات، مشيرا إلى أن الحملة تأتي في إطار تعرض الكثير من حيوانات الشوارع للإيذاء، وإيمانا من الكلية بدورها المجتمعي والتوعوي.

ونوه الشايب إلى أن الكلية تشارك في العديد من القوافل المجتمعية، كان آخرها قافلة موجهة لقرية هلا بمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث تم مناظرة وفحص عدد من الحيوانات من الأبقار والخيول ومجموعة من الطيور وتشخيص الحالات المرضية.

وأكد الشايب، أن الجامعة المصرية الصينية تمتلك مزرعة للخيول وعيادة بيطرية ملحقة بالكلية، وتمنح الطلاب فرصة السفر إلى الصين للدراسة والتدريب، مضيفا أن كلية الطب البيطري تقدم برامج متميزة للطلاب، يستطيع الطالب الالتحاق بها بعد السنة الثانية من الكلية، وتتيح للطلاب فرص العمل في العديد من المجالات على رأسها المستشفيات والعيادات البيطرية، وشركات الأدوية البيطرية، ومجال الأبحاث العلمية، و العمل في مجال الإنتاج الحيواني.

وتابع قائلا، إن خريج الكلية لديه القدرة الكاملة على تشخيص وعلاج الأمراض والاضطرابات والإصابات في الحيوانات وعلوم الوراثة وهذا يغطي جميع أنواع الحيوانات، بما في ذلك النطاق الواسع للطب البيطري الذي يتعلق بالأمراض المشتركة وصحة الإنسان، وكذلك أمراض الحيوان المعدية وعلم الأوبئة ومراقبة جودة الأغذية، كما تهتم الكلية بأن يتفاعل الطالب مع مختلف مجالات البحث العلمي والتطبيقي.

يذكر أن الدراسة بكلية الطب البيطري الجامعة المصرية الصيني، تمتد إلى خمس سنوات دراسية بالإضافة إلى سنة من التدريب الميداني (الامتياز)، تمثل خمسة مستويات أكاديمية من دورات مختلفة وفعالة تتنوع بين البرامج المختلفة في كلية الطب البيطري والتي تشمل: البرنامج العام، برنامج تميز الحيوانات الأليفة برنامج تميز الطيور والأرانب، برنامج تميز صحة وسلامة الغذاء، برنامج تميز الأدوية البيطرية الاكلينيكية، برنامج تميز أمراض الأسماك والاستزراع السمكي.

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