"أنا اللي يحكمني اسقفله".. نجوم تتخلى عن نظام بشار الأسد والمعارضين يحتفلون

نجحت المعارضة السورية في إسقاط نظام بشار الأسد والسيطرة على دمشق، صباح أمس، تفاعل عدد كبير من رموز القوة الناعمة مع هذه التطورات، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث طبق كل منهما مقولة الزعيم عادل إمام “أنا اللي يحكمني اسقفله” ضمن أحداث مسرحية “الزعيم”.

نجوم تؤيد سقوط نظام بشار الأسد

علق الفنان السوري سامر المصري، على سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وفراره من دمشق وسيطرة قوات المعارضة على العاصمة السورية.

حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام وهو يبكي معلقا: "استنيني يا أمي استنيني، أخيرًا هقدر أشوفك يا أمي، 14 سنة يا أمي، مبروك يا سوريا مبروك، مبروك يا أهل سوريا، مبروك يا كل شاب اتغرب، مبروك لكل طفل، مبروك لكل بيت من سوريا، الرحمة للشهداء الذين ضحوا من أجل سوريا".

بينما علق الفنان دريد لحام قائلًا: "عندما قلت للهارب بشار الأسد أحبك وأعشقك، كنت أقصد في داخلي أكرهك وأبغضك".

كما حرصت النجمة اللبنانية فيروز على الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد، قائلة: "يا شام يا شامَةَ الدنيا ووَردَتها يا مَن بِحُسنِكِ أوجعْتِ الأزاميلا ودِدْتُ لو زَرعوني فيكِ مِئذنةً أو علّقوني على الأبوابِ قِنديلا".

واحتفل النجم السوري مكسيم خليل الممنوع من دخول سوريا طوال فترة حكم بشار الأسد، وقال: "كان اسدًا علينا هرب محتفظًا بحق الرد، أسد العروبة هرب، بن حافظ هرب، كما بن على هرب، افرحي سوريا عدتي حرة، أعادت سوريا لأهلها، سوريا لكل السوريين".

نجوم تتخلى عن نظام بشار الأسد بعد سقوطه

كشف الفنان قصي خولي عن موقفه بعد سقوط نظام بشار الأسد، عبر خاصية استوري “الإنستجرام” وقال: "الشعب السوري واحد لا للطائفية جميعنا أبناء هذا الوطن، جمال سوريا بتنوعها المذهبي والطائفي، والعرفي، علوي، سني، درزي، مسيحي، أرمني".

وسبق بعد أن ظهر خولي مع الإعلامية وفاء الكيلاني وقال: "أنا مع سوريا المؤسسات، أنا مع سوريا القوية المتماسكة، أنا مع الجيش العربي السوري، أنا مع الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخراً وجاءت بـ الدكتور بشار الأسد رئيساً للبلاد".

احتفل الفنان سامر إسماعيل بسقوط بشار الأسد بعد صورته مع الرئيس السابق وهذا جعل المتابعون توجه إليه سؤال مع أم ضد، قائلًا إن "سوريا تحررت من نظام الظلم".

ووجه أحد المتابعين سؤالًا إلى الفنان سامر إسماعيل حول صورته مع الفنانين مع بشار الأسد قال: “أنا 13 سنة صامد وما طلعت ولا قولت شيء له علاقة بتأييد هذا النظام بس الوقت هذا كنا مجبورين لأنكم بتعرفوا الضرر مش على شخص واحد إذا بيعارض هو بيتحمل المسؤولية هذا ممكن يعمل ضرر لكل عيلته”.

https://www.instagram.com/reel/DDT3Zl6u4Ft/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

بينما تراجع الفنان السوري أيمن زيدان عن دعمه لنظام بشار الأسد فور إسقاط النظام، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”: “اقولها بالفم الملآن كم كنت واهمًا، ربما كنا أسرى لثقافة الخوف ..أو ربما خشينا من التغيير لاننا كنا نتصور أن ذلك سيقود إلى الدم والفوضى، لكن هانحن ندخل مرحلة جديدة برجال ادهشنا نبلهم في نشر ثقافة التسامح والرغبة في إعادة لحمة الشعب السوري، شكرا لأنني أحس انني شيعت ُ خوفي وأوهامي، .بشجاعة أعتذر مما كنت اراه وافكر فيه”.