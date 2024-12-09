محافظ أسوان يتابع جهود إزالة التعديات بالمرحلة الثالثة من الموجه الـ24

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 ، والتى تستمر حتى 26 ديسمبر الجارى لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

إزالة التعديات على أراضى الدولة

وشدد على إداراج مختلف الحالات المستهدفة ، مع إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، وفى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بإزالة 8 حالات بمساحة 3128 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بالإزالة الفورية لحالة تعدى على قطعة أرض زراعية بقرية العباسية بمساحة 182 م2 .

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