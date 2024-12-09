مجلس الكنائس العالمي ينظم ندوة ببيروت حول تمويل خطط مكافحة التصحر

ينظم مجلس الكنائس العالمي ندوة بعنوان "الكنائس في منطقة البحر الأبيض المتوسّط: مكافحة التصحّر من خلال الخدمات المصرفيّة المسؤولة"، وذلك اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 ببيروت.ِ

يشارك في الندوة متكلّمون من الكنائس الأعضاء في المنطقة، وخبراء من مجلس كنائس الشرق الأوسط، مؤتمر الكنائس الأوروبية، ومؤتمر الكنائس في أفريقيا، وأيضًا الدكتورة ميرسيدس كارون، وهي باحثة علميّة في المعهد الأوروبي للغابات.

تأتي هذه الندوة في ظل تفاقم مسألة التصحّر في منطقة البحر الأبيض المتوسط جراء الإرتفاع المستمرّ لانبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون والّتي ينجم أكثر من 75% منها عن احتراق الوقود الأحفوري.

من هنا، ستعرض الندوة حقائق ومعطيات مختلفة حيث ستنافش الكنائس الأعضاء المشاركة استجابتها لمسألة التصحر وكذلك للأزمات البيئيّة، ناقلة خبراتها وتجاربها في هذا المجال. علمًا أن الندوة ستقدم دليلًا جديدًا يتمحور حول الإجراءات القانونية للعمل المناخي والخدمات المصرفية المسؤولة.