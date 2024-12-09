بالفيديو.. باحث سياسي: المنطقة بصدد شرق أوسط جديد وإسرائيل الأكثر استفادة

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث السياسي، إن إسرائيل تبدو أكثر الأطراف الدولية والإقليمية استفادة مما جرى في سوريا، موضحا أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في 8 أكتوبر 2023 بعد ساعات من عملية طوفان الأقصى بأن الرد الإسرائيلي سيكون قاسيا وسيقضي إلى تغيير الشرق الأوسط.

وأضاف "عبدالفتاح" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن إسرائيل شنت عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية ثم انتقلت إلى جنوب لبنان واشتبكت للمرة الأولى مباشرة مع إيران من خلال تنفيذ عمليات في العمق الإيراني بشكل معلن، إذ أعلنت مسؤوليتها عنه للمرة الأولى، بالتالي: "نحن بصدد تغيير الشرق الأوسط كما أعلن نتنياهو سابقا".

وتابع: "إسرائيل الآن في سوريا وتهدد بتنفيذ عمليات في العراق، وبالتوازي كانت تنفذ عمليات في اليمن»، موضحًا أن الخلاف بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ونظام بشار الأسد كان يكمن في علاقاته بإيران وسماحه بأن تكون سوريا ممرا لوجيستيا للسلاح والذخيرة والخبراء والمقاتلين من إيران إلى حزب الله".