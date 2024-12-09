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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"اللعب والمهارات الاجتماعية" أحدث إصدارات القومي للترجمة

كتاب اللعب والمهارات
كتاب اللعب والمهارات الاجتماعية
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صدر حديثا عن  المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي كتاب "اللعب والمهارات الاجتماعية..لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد" 
الكتاب من تأليف مارجوري إتش. تشارلوب وروسل لانغ وماندي ريسبولي، وترجمة الدكتورة هبة محمود أبو النيل والدكتورة سحر حسن إبراهيم.
يقدم هذا الكتاب للقراء المعلومات الصحيحة لفهم جيد لجوانب القصور الإجتماعية في اللعب والمهارات الإجتماعية، وتقديم الأبحاث ذات الصلة، وفهم أحدث إستراتيجيات التدخل وكيفية استخدام هذه الإستراتيجيات لتعليم المهارات الاجتماعية واللعب؛ ولذا فإنه يُعد كتابًا ممتعًا ومفيدًا وعمليًا؛ فهو يتضمن السياق والأساس المنطقي لإثراء فهم القراء للمفاهيم المهمة المتعلقة بتعليم المهارات الاجتماعية واللعب للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

اضطراب طيف التوحد الدكتورة كرمة سامي الاستراتيجيات استراتيجيات المركز القومي للترجمة حسن أبراهيم لمركز القومي للترجمة