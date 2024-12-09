مدير "تعليم المنوفية" يتابع سير العملية التعليمية داخل المدارس

استقبل الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، وطارق سعد وكيل المديرية و ثريا منصور، مدير عام التعليم العام، لجنة متابعة من وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وليد عبدالله، مدير عام التعليم الابتدائي بالوزارة، والوفد المرافق لها، للوقوف على انتظام الدراسة في مدارس المحافظة.

بدأت اللجنة جولتها بتفقد عدد من المدارس التابعة لإدارة قويسنا التعليمية، وهي مدرسة عرب الرمل الابتدائية سكة حديد، مدرسة عرب الرمل الحديثة تعليم أساسي، ومدرسة عرب الرمل الإعدادية المشتركة، بحضور محمد صحصاح، مدير عام الإدارة.

تأتي هذه الزيارات في إطار متابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على الطلاب.

وشملت الجولة فحص الكثافات الطلابية في الفصول، والتأكد من قوائم الفصول وتنفيذ مقترحات تخفيض الكثافة، بالإضافة إلى التأكد من التزام الطلاب بالزي المدرسي، والحفاظ على أثاث المدارس، وتنشيط الإشراف العام لضمان سلامة الطلاب.

كما ناقشت اللجنة مع الطلاب المنهج الدراسي، وتفقدت كراسات التقييم ونسب الغياب، وركزت على أهمية درجات أعمال السنة وفقاً للقرارات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة لتحسين وتطوير العملية التعليمية، مع التأكيد على استمرارية متابعة تنفيذ تلك القرارات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة للمنظومة التعليمية.