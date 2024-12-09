محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي ويكلف بسرعة حل شكاوى المواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الاثنين، المركز التكنولوجي وعدد من الإدارات بالديوان العام للمحافظة للوقوف على حسن سير العمل ومتابعة مستوى تحقيق مطالب المواطنين وسرعة الاستجابة في الرد على شكواهم.

وأكد "مرزوق" أنه لن يقبل أي تقصير أو تعطيل في إنجاز الطلبات المقدمة من قبل المواطنين أو تعطيلها تحت أي مبرر، مشددا على تقليل الفترة الزمنية لانتظار المواطنين بالمركز التكنولوجي.

واستمع محافظ الدقهلية إلى عدد من المترددين على المركز القادمين لتقديم طلبات أو لديهم شكوى وشدد على مدير المركز بعدم تواجد أكثر من شخص واحد على كل شباك وتوفير كافة سبل الراحة وسرعة إنهاء المعاملات والرد على الشكاوى.

ووجه المحافظ مدير المركز التكنولوجي،بضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين بالتنسيق مع الإدارات الأخرى والأحياء والمراكز في إطار القانون.

وتفقد "مرزوق"مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة وتابع حالة النظافة والاشغالات من خلال شاشات الشبكة .

وكلف مرزوق، بعمل تقسيم لكل منطقة تشمل جميع الشوارع يمكن من خلالها متابعتها والتعرف على حركة السير فيها ومستوى النظافة والإشغالات على أن يتم ربط الشوارع جميعها بنقطة واحدة يتم من خلالها الوصول إلى الشوارع المطلوبة.

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