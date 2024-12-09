الأهلي يبدأ الاستعدادات لمباراة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية، اليوم الاثنين، على ملعب مختار التتش، في بداية الاستعدادات لكأس إنتركونتيننتال التي تقام في قطر.

وينتظر الأهلي مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي لمواجهة أحدهما في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية يوم 14 ديسمبر الجاري فى العاصمة القطرية الدوحة.

وحصل الفريق على راحة أمس الأحد عقب عودة بعثة الفريق من جنوب أفريقيا بعد التعادل السلبي مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد سفر الأهلي إلى قطر

حدد مجلس إدارة النادي الأهلي، موعد سفر الفريق الكروي الأول إلى قطر، وذلك من أجل للمشاركة في بطولة كأس القارات للأندية كأس الإنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى قطر، غدا الثلاثاء المقبل، الموافق 10 ديسمبر الجاري، على متن طائرة خاصة، من أجل التحضير للقاء بشكل جيد نظرًا لأهمية المباراة المرتقبة.