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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة المنوفية يتفقد إدارة الطب العلاجي بمستشفى منوف العام

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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صرح الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن إدارة الطب العلاجي بقيادة الدكتور أنور محفوظ، قامت اليوم بمرور صباحي على مستشفى منوف العام، حيث تم متابعة سير العمل في كافة الأقسام الداخلية بالمستشفى.

شمل المرور الأقسام المختلفة مثل قسم الطوارئ، والأقسام الداخلية (الرجال، النساء، الأطفال)، بالإضافة إلى قسم العمليات، والعناية المركزة، وقسم الأشعة، والمختبرات. 

جاء هذا المرور ضمن جهود المديرية لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى وتقييم مستوى الأداء في مختلف الأقسام.

وقد تم التأكد من جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات الطارئة، والتأكد من التزام الطواقم الطبية والتمريضية بالإجراءات والمعايير الصحية المتبعة.

شارك فى المرور الدكتور أنس أمين ، الدكتورة ندا جمال، الدكتور محمود الشامي، سماح محمد .

 

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