طلب إحاطة حول سوء خدمات المحمول والإنترنت رغم رفع أسعارها

تقدم النائب إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول سوء خدمات المحمول والإنترنت حتى بعد رفع أسعار المكالمات التليفونية وخدمات الإنترنت.

وتساءل "رمزى" قائلاً: لماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديداً لزيادة أسعار خدمات المكالمات الهاتفية ؟ ولماذا ازدادت هذه الخدمات فى التردى حتى بعد رفع اسعارها ؟ ولماذا تنقع الاتصالات عبر التليفون المحمول بعد دقائق من بدء المحادثة ؟ مطالباً من الحكومة سرعة التدخل لتحسين المحمول والإنترنت وتوقيع عقوبات مشددة ضد كل من يتسببون فى سوء خدمات المحمول والإنترنت.

وكشف الدكتور إيهاب رمزى أن خدمة الإنترنت المنزلى أصبحت سيئة للغاية مما يجعل العديد من الأسر المصرية يستخدمون باقاتهم الخاصة داخل منازلهم رغم اشتراكهم فى خدمة الإنترنت عبر التليفون الأرضى من تخفيف الأعباء المالية عليهم إلا أن ذلك الأمر يزيد الأعباء المالية عليهم مطالباً بالبحث عن حلول عاجلة لمثل هذه المشكلات.

وقال “رمزى ” لكن الغريب فى الأمر أنه فى مرات متعددة تكون خدمات الإنترنت عبر التليفون الأرضى وعبر الباقات الخاصة داخل المنازل سيئة للغاية لدرجة أنها تتوقف ولاتعمل رغم اهميتها فى الوقت الراهن خاصة لدى ابنائنا تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات الذين اصبحوا يستخدمون هذه الوسائل الحديثة فى العديد من الأمور المتعلقة بدراستهم داخل المدارس والجامعات مطالباً من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الاتصالات بالبرلمان واستدعاء الدكتور عمرو طلعت لحضور الاجتماع والرد على تساؤلاته.