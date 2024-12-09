بعثة المصري تعود للقاهرة بعد مباراة الكونفدرالية.. وتشكر السفير المصري بموزمبيق

حرص محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي المصري، ورئيس بعثة النادي إلى موزمبيق لملاقاة بلاك بولز بالجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية على اهداء درع النادي للسفير محمد فرغلي سفير مصر بموزمبيق .

ووجه محمد موسى للسفير ولأسرة السفارة المصرية بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو خالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي وذلك بعد المجهودات الكبيرة التي بذلها السفير وكافة العاملين بالسفارة سواء قبل وصول البعثة أو خلال تواجدها بمابوتو وتذليل كافة العقبات التي واجهت البعثة وحرصه على حضور المباراة بالإضافة إلى تواجد حاليا بمقر إقامة الفريق لتوديع البعثة والتي تغادر مابوتو في الثانية والنصف عصرا في طريق عودتها إلى القاهرة .

وكانت قد انتهت مباراة فريق النادي المصري امام فريق بلاك بولز الموزمبيقي ، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب، في لقاء أقيم على استاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان قد تقدم المصري على فريق بلاك بولز بهدف مقابل لا شىء ، وقد احرز الهدف اللاعب ميدو جابر في الدقيقة العاشرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري.

ليستطيع فريق بلاك بولز احرز هدف التعادل في الشوط الثاني .

ويتواجد فريق المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب أندية الزمالك ، بلاك بولز، وإنيمبا. وهنا يحتل الفريق "البورسعيدي" المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد فوزه على بطل نيجيريا في الجولة الأولى بنتيجة (2-0).