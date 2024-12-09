النعماني يوافق على تعيين 14 معيدا بـ طب سوهاج بالأقسام المختلفة

وافق الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، على تكليف ١٤ معيد بكلية الطب بالأقسام المختلفة، ليصبح إجمالي المعيدين الذين تم تكليفهم بالكلية هذا العام ٧٧ معيداً، مقدماً خالص التهاني والتبريكات القلبية لهم و مطالبهم بضرورة تطوير مهاراتهم وقدراتهم والتحلي بأخلاقيات المهنة وفقاً للأعراف والتقاليد الجامعية.

وأكد النعماني علي أن قرارت تكليف المعيدين الجدد يهدف الي تأهيل كوادر علمية وأكاديمية جديدة من الشباب، ليكونوا نواة العمل خلال السنوات المقبلة في مختلف التخصصات للإرتقاء بالعملية التعليمية بالجامعة.

واوضح الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية انه تم تعيين ١٤ معيد بكلية الطب بالأقسام المختلفة وهم ريهام عبد الملك، ايه حمدي، رفيدة امين بقسم التشريح وعلم الاجنة، اميرة السيد و ماريا عادل بقسم الباثولوجيا الطبية، مي محمد وميرنا محمد بقسم التعليم الطبي، ايه حسان السيد بقسم الفسيولوجي الطبية وضحي حامد بقسم الهستولوجي الطبية، طارق محمد وأحمد السيد قسم الامراض العصبيه والنفسية، مروة محمد طب الأطفال، أيه بخيت قسم الأنف والأذن والحنجرة.