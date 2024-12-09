بطريرك السريان الكاثوليك بلبنان يصلي من أجل مرحلة انتقالية آمنة في سوريا

ترأس البطريرك إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، قداسًا إلهيًّا على مذبح كنيسة مار بهنام وسارة، في منطقة الفنار اللبنانية، حيث رفع الدعاء إلى الرّب لكي "يساعد كلّ مسؤول نزيه وشريف في سوريا حتّى تمرّ هذه المرحلة الانتقالية بأمان وسلام".

وتناول البطريرك في عظته الأحداث الأخيرة في سوريا، "هذه الموجة من الثورة على الحكومة ونظام الحكم الذي استمرّ لسنوات عديدة. وفي السنوات الأخيرة كانت سورية منكوبة بحرب مخيفة، وكان تأثيرها أمنًا واقتصادًا بشكل مريع على الجميع"، داعيًّا الرّب "أن يساعد كلّ مسؤول نزيه وشريف في سورية حتّى تمرّ هذه المرحلة الانتقالية بأمان وسلام".

وأضاف البطريرك يونان، بأنه على تواصل دائم مع الأساقفة في حلب وحمص والجزيرة ودمشق، كي يطمئن عليهم، وعلى الكهنة والمؤمنين في أبرشياتهم، حيث أكد على مرافقته لهم "بالصلاة وبالدعوة إلى السلام الذي نحتاجه كلّنا".

واختتم الأنبا إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بتأكيده على أن "هذا السلام يحتاجه لبنان الذي مر في الشهرين الأخيرين بنكبة مخيفة، مرّ بقلق شديد على مصير الوطن واللبنانيين بمختلف طوائفهم. بنعمة إلهية، نأمل أن يثبت اتّفاق الهدنة بشكل دائم، فتنتهي هذه الحرب العنيفة والمخيفة، كي يفهم اللبنانيون أنّ عليهم أن يعيشوا بالوحدة والاتّفاق واللقاء فيما بينهم بنزاهة، ليحافظوا على هذا البلد الذي هو لؤلؤة الشرق بمختلف طوائفه وتعدُّد الديانات فيه".