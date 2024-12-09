بالفيديو.. ماذا تخطط إسرائيل بعد سقوط نظام الأسد؟

استعرضت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" مخططات إسرائيل بعد سقوط نظام بشار الأسد وتوسيع العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث أكدت أن وزير الأمن الإسرائيلي تحدث عن نقاط مهمة أولها السيطرة واحتلال المنطقة العازلة من خلال تواجد قوات لجيش الاحتلال في تلك المنطقة.

وقالت "دانا" في رسالة لها، على الهواء من القدس المحتلة، اليوم الاثنين: "إن نتنياهو أعلن عن سقوط اتفاقية فض الاشتباك الذي وقع عام 1974، بعد انسحاب قوات النظام السوري والأمم المتحدة من المنطقة، والحدود الإسرائيلية السورية أصبحت مكشوفة ولذلك وجب على إسرائيل حماية حدودها".

وتحدث وزير الأمن الإسرائيلي عن أنه وجه جيش الاحتلال بإنشاء منطقة آمنة في الجانب السوري.

وكان التلفزيون السوري قد أعلن صباح أمس الأحد، سقوط نظام بشار الأسد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الحكومة السورية، الدكتور محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع الجميع وأي حكومة يختارها الشعب السوري.

وأضاف "غازي" خلال كلمته المُسجلة، أمس الأحد، أن "أي قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها؛ حرصًا على المرافق العامة للبلاد ونمد أيدينا للجميع من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ومرافقها".