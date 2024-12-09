"السلامة والصحة المهنية نحو بيئة عمل آمنة ومستدامة" محاضرة توعوية بجامعة بني سويف

نظمت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، محاضرة توعوية بعنوان السلامة والصحة المهنية نحو بيئة عمل آمنه ومستدامة، وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، ووكلاء الكلية، حاضر بها الدكتورة كريمان جلال طه مدير إدارة السلامة والصحة المهنية وشؤون البيئة بمستشفيات جامعة بني سويف، بحضور أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب.

وتهدف المحاضرة إلى تعزيز الوعي بمبادئ السلامة والصحة المهنية، من خلال التعرف على مفهومها وأهدافها والتشريعات المحلية والدولية، والمخاطر التي تهدد المنشآت ومن أهمها الحرائق وضرورة التوعية والتدريب على طرق مكافحتها والسيطرة عليها ووسائل الإطفاء المستخدمة، مع التأكيد على أهمية اتباع شروط السلامة للحفاظ على أرواح الطلاب، والعاملين والمنشآت، لضمان بيئة عمل ودراسة آمنة للجميع.