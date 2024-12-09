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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء السوري: نسعى لمرحلة انتقالية سريعة وسلسة ومستعدون لتسليم كل الملفات

رئيس الوزراء السوري
رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي
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 أكد رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، أن حكومة بلاده تسعى إلى مرحلة انتقالية سريعة وسلسة، ومستعدة لتقديم المساعدة في عملية نقل وتسليم كافة الملفات.


وقال رئيس الوزراء السوري - في مداخلة مع قناة (سكاي نيوز) اليوم الاثنين - "إن الوضع في الشارع السوري أفضل من الناحية الأمنية، وأصبحت الأمور في دمشق أكثر هدوءا، بعد أن شهدت حالة من الفوضى أمس".
وأوضح أن الحكومة متواجدة في العاصمة ومعظم الوزراء يمارسون مهامهم ويتم التواصل معهم لمتابعة الأعمال، مشيرا إلى أن هناك ملفات كبيرة ينبغي أن يتم التحول لإدارتها خاصة الواقع الخدمي والاقتصادي وما يتعلق بتوفير الغذاء والدواء؛ ما يساعد على الاستقرار وخدمة الشعب السوري، وحتى لا يحدث أي خلل فيما يخص أمن المواطنين.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أوضح رئيس الوزراء السوري أن تلك السياسة سيرسمها الطرف الذي سيتسلم السلطة، لافتا إلى أن ما يهٌم الآن هو استمرار الخدمات والتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم، وانتشار النظام لتكون عملية الانتقال سلسة خاصة أن الشعب السوري وصل إلى حالة من الإرهاق، معربا عن أمله بأن تسير الأوضاع إلى الأفضل.

رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي حكومة